Türk televizyon tarihinde 2012 – 2018 yılları arasında, geçen Çarşamba akşamına kadar 10.717 dizi bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz bu son altı yıl içerisinde tüm kişilerde %18,44 izlenme oranıyla bu dalda birinciliği ele geçerdi.