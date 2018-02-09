Türk televizyon tarihinde 2012 – 2018 yılları arasında, geçen Çarşamba akşamına kadar 10.717 dizi bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz bu son altı yıl içerisinde tüm kişilerde %18,44 izlenme oranıyla bu dalda birinciliği ele geçerdi.
Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı
Sen Anlat Karadeniz yine zirvede! Yeni yılda adından en çok söz ettiren, atv'nin fırtınalar estiren dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve Osman Sınav’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği iddialı dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’in üçüncü bölümü Tüm Kişiler’de %18,44 izlenme oranı ve %35,77 izlenme payı aldı. atv'nin iddialı dizisi son 6 yılın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.
Etiketler: Gözde Kansu , Öykü Gürman , sen anlat karadeniz
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