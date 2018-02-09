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  1. 'Sen Anlat Karadeniz' zirvede
  2. Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de ATV'de

rekor kırdı

yine zirvede! Yeni yılda adından en çok söz ettiren, atv'nin fırtınalar estiren dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve Osman Sınav’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği iddialı dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’in üçüncü bölümü Tüm Kişiler’de %18,44 izlenme oranı ve %35,77 izlenme payı aldı. atv'nin iddialı dizisi son 6 yılın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Türk televizyon tarihinde 2012 – 2018 yılları arasında, geçen Çarşamba akşamına kadar 10.717 dizi bölümü yayınlandı. bu son altı yıl içerisinde tüm kişilerde %18,44 izlenme oranıyla bu dalda birinciliği ele geçerdi.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 14:43
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