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Bahtiyar bilinmeyen düşmanın peşinde!

atv’nin sevilen dizisi ‘Bahtiyar Ölmez’ bu haftada merakla bekleniyor. Fuat ile birlikte nezarete atılan Bahtiyar, parmak izi verip hapisten kurtulur. Ancak bilinmeyen bir düşmanı vardır ve onu bulmak zorundadır. Bahtiyar, Anıl ve Memduh, aradıklarının Rıfat Çakar olduğunu bilmeden bu bilinmeyen düşmanın peşine düşer. İşte Bahtiyar Ölmez’in 13. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Bahtiyar bilinmeyen düşmanın peşinde!

Ailesine saldıranın kim olduğunu çözemeyen Bahtiyar, kendini Fuat'la birlikte nezarette bulur. Bahtiyar, tekrardan parmak izi verip hapisten kurtulur, ancak bilinmeyen bir düşmanı vardır ve onu bulmak zorundadır.

"SEN ÖLÜM OLSAN, BEN ÖLÜMSÜZ OLURUM!"
Bahtiyar, Anıl ve Memduh aradıklarının Rıfat Çakar olduğunu bilmeden bu bilinmeyen düşmanın peşine düşerler. Ne var ki, içerdeki casus Ömer, Bahtiyar'ın, Rıfat Çakar'a yaklaşmasını engeller. Ancak Rıfat Çakar'ın, Anıl'ı rüya süsü vererek kaldırıp sorgulaması her şeyi değiştirecek bir olaya neden olur.

Anıl gerçek olabileceğini düşündüğü rüyadan bir delille geri dönmüştür, bu delil Rıfat Çakar'ın hayatta olduğunu ispatı niteliğindedir!

  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 11:53
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