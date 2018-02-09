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atv'nin yeni bombası: Bir Zamanlar Çukurova



2018'e yeni dizi ve projelerle giren ATV'den iddialı bir yapım daha! Bir Zamanlar Çukurova dizisi dev oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla yeni gözdeniz olacak. Yakında ATV'de izleyiciyle buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

  • 09 Şubat 2018, Cuma 10:53
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