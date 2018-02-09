2018'e yeni dizi ve projelerle giren ATV'den iddialı bir yapım daha! Bir Zamanlar Çukurova dizisi dev oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla yeni gözdeniz olacak. Yakında ATV'de izleyiciyle buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hazırlıkları tamamlandı.
atv'nin yeni bombası: Bir Zamanlar Çukurova
- ‘Sen Anlat Karadeniz’ bu akşam izleyiciyle buluşacak
- Nefes kesti
- Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00'de ATV'de
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni son bölüm ne zaman hangi gün?
- ATV'nin yeni dizisi '8. Gün'den çarpıcı fragman...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.