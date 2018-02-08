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33. bölümde neler olacak? 8 Şubat 2018 Kanatsız Kuşlar 33. bölümü

33. bölümde işler karışıyor! Atv'nin her perşembe akşamı izleyicileriyle buluşan dramatik dizisi Kanatsız Kuşlar'ın ünde Zeynep ile Onur, başlarına gelen esrarengiz olayların nedenini anlamaya çalışırlar. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı...

Kanatsız Kuşlar 33. bölüm fragmanında esrarengiz olay!
dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ilginç anlar yer alıyor. Yeni bölümde bütün tatsızlıkların arkasında Ahmet'in olduğunu düşünen Zeynep, tedirgindir. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zeynep ile Onur, başlarına gelen esrarengiz olayların nedenini anlamaya çalışırlar. Bütün tatsızlıkların arkasında Ahmet'in olduğunu düşünen Zeynep, tedirgindir. Onur ise umduğunu bulamadığı gezileri için üzülürken, dönüşte büyük bir hata yapar.

Cemre, rahat hareketleriyle Emre'yi çileden çıkarınca iki kardeş fena halde kapışır. Bu durum Muzaffer'in onlar üzerindeki ilk babalık sınavıdır.

Nefise, Muzaffer'in samimi ve sevecen yaklaşımlarına kayıtsız kalamaz. Tam bir aile olacaklardır sonunda. Ancak artık niyetini iyiden iyiye belli eden Kemal, hamlelerini büyütürken, amacına bir türlü ulaşamayan Tuba'nın da pes etmeye niyeti yoktur.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 11:03
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