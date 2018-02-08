'Sen Anlat Karadeniz' zirveye oturdu

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamına damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK O KONUŞULDU

Sen Anlat Karadeniz bölüm etiketi #senanlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine birinci sıradan girdi!

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlenip Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte yönettiği atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyor.

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu.

Gözde Kansu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın da rol aldığı başarılı dizi daha ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran iddialı izleyiciden tam not almıştı.

atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' bu hafta da reytinglere damga vurmayı başardı. Henüz 3. bölümü yayınlanan dizi rakiplerini yine geride bırakmayı başardı. İşte 'Sen Anlat Karadeniz''in dizi setinden perde arkası görüntüler…



