Sen Anlat Karadeniz 3. Bölüm'de neler olacak? İşte yanıtı...





atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 'Sen Anlat Karadeniz' son bölümde; Nefes ve Tahir'in kaçışı sürerken, Vedat'ın ateşi çevresindeki herkesi yakmaya devam eder. Peki, nefes kesen final sahnesi sonrasında, merakla beklenen 'Sen Anlat Karadeniz' 3.bölümünde neler olacak. İşte cevabı…

SEN ANLAT KARADENİZ 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.



Tahir'den şaşırtan adım...



3. bölüm özeti:

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür.

Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.