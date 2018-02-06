Sen Anlat Karadeniz 3. bölümde Tahir'den şaşırtan adım!





Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz 3. yeni bölümüyle yarın akşam ATV'de yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? Nefes ve Tahir nasıl kurtulacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.



Tahir'den şaşırtan adım...



3. bölüm özeti:

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür.

Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.