Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni son bölüm ne zaman hangi gün?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 90. son bölümü heyecan ile bekleniyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta yayınlanacak maçlar nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren TV yayın akışı programı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni son bölüm var mı? İşte 13 Şubat Salı ATV yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı 13 Şubat günü ekranda olacak dizide yaşanacakları gösterecek. Her salı yeni bölümünü ekrana getiren dizi ile ilgili kötü haber bugün geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat günü oynanacak olan Gençlerbirliği Beşiktaş karşılaşması EDHO'nun yeni bölümünün yayın tarihinin değişmesine neden oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN VİDEOSU NEDEN YOK?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncı kuruluş ile dizinin aynı kanalda olması geçtiğimiz haftalarda da sevilen dizinin ekrana gelmemesine neden olmuştu. Bu hafta yayın akışı bilgilerini paylaşan yayıncı kuruluş sevilen dizinin yine takipçileriyle buluşamayacağını gösterdi. Kupada oynanacak olan Gençlerbirliği Beşiktaş maçı nedeniyle EDHO 6 Şubat günü ekranda olmayacak.

EDHO (EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ) YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kupa nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından sevilen dizi 90. Bölümüyle kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam edecek. Dizinin gelecek bölümünün tanıtımının ise 6 Şubat günü maçın hemen ardından yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölümü 13 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

EDHO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞANANLAR

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar.



Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir.



Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer.