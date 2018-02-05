"Bunu bana nasıl yaparsın Toprak?"

Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır. Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.



