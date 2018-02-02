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Yol Durumu
  1. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak?
  2. Diriliş Ertuğrul 104. bölümünde neler yaşanacak?

bu akşam 20:00'de 'de

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Nefeslerin tutulacağı  51. bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de..

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Evimize döneceğim ben!"

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Pembe, İsmet'in Gülsüm'le gezip tozmasına çok bozulur. Ona hala aşık olduğunu anlar ve İsmet'e konağa dönmesi için bir teklif yapar. Mavi, Faysal'dan şikâyetini geri çekmesini istemek için otele gelir. Bu durumu öğrenen Ali, deliye döner.

Aşk ve Mavi 51. Bölüm fragmanı


Aşk ve Mavi 50. Bölüm

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 18:48
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