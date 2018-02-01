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bu akşam 20:00'de 'de

Muzaffer'in beklenmedik şekilde kendini odaya kapatması herkesi şaşırtır. Odanın kilidini açacak ve Muzaffer'in gizemini çözecek tek kişi Nefise'dir.  32. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlarında

Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00de ATVde

"Senden bir an bile ayrılmak istemiyorum..."

Muzaffer'in beklenmedik şekilde kendini odaya kapatması herkesi şaşırtır. Odanın kilidini açacak ve Muzaffer'in gizemini çözecek tek kişi Nefise'dir.

Muzaffer'in aile olma yolunda kararlı şekilde attığı adımlar Nefise'nin korkularının da üstesinden gelebilecek midir?

Kanatsız Kuşlar 32. Bölüm fragman

Zerrin, Tuba'ya son bir kez yardım etmek zorunda kalır. Ancak Tuba'nın gizli planını farkeden Azime, bunu boşa çıkarmak için müthiş bir hamlede bulunur. Tuba, sonunda hakettiği cezayı bulacaktır.

Onur, son zamanlarda iyice sinirleri gerilen Zeynep'e bir sürpriz hazırlar. Birlikte başbaşa bir gün geçireceklerdir. Ancak esrarengiz olaylar peşlerini bırakmaz.

Şirkette rahat bir şekilde davranmaya başlayan Ahmet'in amcasıyla birlikte yeni bir planı daha vardır.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 18:15
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