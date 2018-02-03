Aşk ve Mavi 50. Bölüm 02 Şubat 2018, Cuma

Umutlu bekleyiş

?

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.