Türkiye’nin konuştuğu dizinin perde arkasında neler oluyor?

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamına damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu. Sen Anlat Karadeniz bölüm etiketi #senanlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine birinci sıradan girdi!

SEN ANLAT KARADENİZ GENEL HİKAYESİ

Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

İşte Çarşamba akşamına damgasını vurup akşamın en çok izleneni olan 2. bölüm!