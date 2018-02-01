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Karadeniz anlattı Türkiye izledi!

, tüm kişilerde %16,75 izlenme oranı ve %33,91 izlenme payı alarak Çarşamba günleri yıllardır zirvede olan Diriliş Ertuğrul'u tahtından ederekn 100 program arasında birinci oldu.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 11:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MİSAFİR MİSAFİR

Gününü değiştirin lütfen iki dizide çok güzel rakip olmasına gerek yok. pazar günü daha uygun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2018 17:01
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