Sen Anlat Karadeniz, tüm kişilerde %16,75 izlenme oranı ve %33,91 izlenme payı alarak Çarşamba günleri yıllardır zirvede olan Diriliş Ertuğrul'u tahtından ederekn 100 program arasında birinci oldu.
Karadeniz anlattı Türkiye izledi!
Etiketler: sen anlat karadeniz
- Diriliş Ertuğrul 104. bölümünde neler yaşanacak?
- Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00'de ATV'de
- 28 yıl sonra
- Nil Keser: ‘Bazen Defne'ye hayret ediyorum’
- Türkiye’nin konuştuğu dizinin perde arkasında neler oluyor?
kalan karakter 1000
Gününü değiştirin lütfen iki dizide çok güzel rakip olmasına gerek yok. pazar günü daha uygun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.