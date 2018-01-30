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Yol Durumu
  1. Zirvenin 'Eşkıya'sı
  2. Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de ATV'de

yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de 'de

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. 'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 88. bölümü ile bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında.

EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00de ATVde

"Önemli olan kendini bilmek, yolunu bilmek..."

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır.

Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 18:32
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