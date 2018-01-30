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İşte atv'nin yeni dizisi ""den ilk görüntüler

İşte atvnin yeni dizisi 8. Günden ilk görüntüler

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi ""; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 11:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kasım Kasım

Musa Uzunlar'ın olduğu her proje izlenir mükemmel oyuncu...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2018 14:49
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