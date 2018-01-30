atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "8. Gün"; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.
İşte atv'nin yeni dizisi "8. Gün"den ilk görüntüler
Etiketler: Burcu Biricik , Cem Davran , ceyda düvenci , Buğra Gülsoy , Musa Uzunlar , 8. Gün
kalan karakter 1000
Musa Uzunlar'ın olduğu her proje izlenir mükemmel oyuncu...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.