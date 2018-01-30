TRT 1 ekranlarının nefes kesen dizisi Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü ile heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 104. bölüm 2. Fragmanının yayınlanması ile birlikte ''Hayme Ana ölecek mi'' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Hülya Darcan diziden ayrılacak mı?