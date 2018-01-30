 ;
Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz reytinglerde Ertuğrul'u zorladı
  2. Türkiye bu diziyi çok sevdi

104. bölümünde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarının nefes kesen dizisi 104. son bölümü ile heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 104. bölüm 2. Fragmanının yayınlanması ile birlikte ''Hayme Ana ölecek mi'' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Hülya Darcan diziden ayrılacak mı?
Etiketler: , , , ,
  • 30 Ocak 2018, Salı 10:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar