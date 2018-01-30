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ABD'li askere evlatlık verilmişti! 28 yıl sonra gerçek annesiyle buluştu

sü'ndeki ABD'li askere evlatlık verilen yüzlerce çocuktan biri 28 yıl sonra canlı yayında gerçek ailesine kavuştu.

ABDli askere evlatlık verilmişti! 28 yıl sonra gerçek annesiyle buluştu
sünden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra 'da programında kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, 4 ay gibi kısa bir sürede birçok kişiyi ailesiyle buluşturarak yeni formatıyla gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmaya devam ediyor. Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol'da öğrenen anne 28 yıldır görmediği, Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe'ye Esra Erol'da kavuştu. Anne, "Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm" diyerek duygularını ifade etti.





"BENİ BÜYÜTEN AİLEM, BANA ÇOK GÜZEL BAKTI"
28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, "Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok" diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.



Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin "Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı" dedi. Duygu dolu anların yaşandığı programda anne-kız Esra Erol'a teşekkürlerini ilettiler. Ayşe hiç görmediği kız kardeşiyle ise bugün Esra Erol'da da bir araya gelecek.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 12:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Muhtar Emmi Muhtar Emmi

Bu dünyada çektiğin bişey değil. Öz evladını gayrimüslim bir ailenin eline vermekle hem kendini hem evladını ateşe atmış oldun. Bunun hesabını vermek daha sıkıntılı olacaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.01.2018 13:45
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