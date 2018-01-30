Genç kıza yumruk atan şahıs kayıp olan Anıl Gürbulak mı?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokak ortasındaki genç kıza yumruk atan kişi, 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak mı? Kayıp Anıl Gürbulak'ın hayatındaki dram ne? Acılı teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı'daydı.

GENÇ KIZA ATILAN YUMRUĞUN ALTINDAN PARÇALANMIŞ BİR AİLE ÇIKTI!

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı

O kişi aslında aylardır kayıp olan 28 yaşındaki Anıl Gürbulak'tı. Psikolojik sorunlar yaşayan genç adamı, teyzesi Cahide Karga gözyaşlarıyla Müge Anlı'ya gelerek aradığını ve yardım istediğini söylemişti. Çünkü Anıl Gürbulak'ın ailesi paramparça olmuştu.

Teyzesinin anlattıklarına göre annesi aylar önce Anıl evden gittiği için hakkında arama kaydı oluşturmuştu ama polislere psikolojik rahatsızlığı olduğundan bahsetmemişti. Polisler Anıl'ı bulmasına rağmen, kendi isteğimle kaçıyorum dediğinden ve 18 yaşından büyük olduğundan herhangi bir şey yapamadı.





Babası annesini kıskançlık krizi sebebiyle öldürmüş kendisinin ise ailesi tarafından 9 aydır arandığı ortaya çıktı!

Anıl'ın babası annesini öldürmüş sonra polise teslim olmuştu. İfadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Ablasının emaneti olan Anıl'ı bulmak isteyen teyzenin dileği gerçek olmuştu.

Anıl, babasının annesini öldürdüğünden habersizdi. Kendi isteğimle kaçtım demiş olsa da teyzesi kendi başına yaşayamayacağını söylüyordu. O günden sonra bir daha Anıl'dan haber alamamıştı teyzesi… Ta ki Anıl'ın internette dolaşan bu görüntülerine kadar. Anıl'ın arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyerek, şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.