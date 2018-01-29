 ;
Yol Durumu
  1. EDHO yeni bölümüyle bu akşam ATV'de
  2. Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00'de ATV'de

bu akşam saat 20:00'de 'de

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de 'de

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Macide bizim bütün parayı çöpe atmış!"

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.
Etiketler: ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 19:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar