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bu akşam 20:00'de 'de

Pembe'nin konaktaki eşyaları çatıdan fırlatmasının ardından rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan annenin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. 50. bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de.

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Ailemizden uzak dur!"

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.

Aşk ve Mavi 50. Bölüm fragman

Aşk ve Mavi 49. Bölüm
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 19:01
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