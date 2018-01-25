



ATV ekranlarının yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz fırtına gibi başladı. Çarşamba günlerinin reyting zirvesini kimselere kaptırmayan Ertuğrul'un tahtı sallanacak gibi görünüyor.

SOSYAL MEDYADA DA EPEYCE KONUŞULDU

Sen Anlat Karadeniz dizisi reytinglerde 2. sıraya yerleşti. Sosyal medyada da epeyce konuşulan dizinin tutacağı şimdiden belli oldu.

Sosyal medyadan gelen yorumlar:







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