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reytinglerde Ertuğrul'u zorladı

Çarşamba akşamları reyting listesinde zirveyi elden bırakmayan Ertuğrul'a sonunda dişli bir rakip geldi. ATV'de yeni başlayan dizisi reytinglerde 2. oldu.



ATV ekranlarının yeni dizisi fırtına gibi başladı. Çarşamba günlerinin reyting zirvesini kimselere kaptırmayan Ertuğrul'un tahtı sallanacak gibi görünüyor.

SOSYAL MEDYADA DA EPEYCE KONUŞULDU

Sen Anlat Karadeniz dizisi reytinglerde 2. sıraya yerleşti. da da epeyce konuşulan dizinin tutacağı şimdiden belli oldu.

Sosyal medyadan gelen yorumlar:



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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 17:03
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