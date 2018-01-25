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  1. Karadeniz fırtınası
  2. Kırgın Çiçekler 106. bölümde Kader iflas mı ediyor?

bu akşam 20:00'de 'de

Sevilen dizi 31. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlarında

Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00de ATVde

"Seni çok özledim baba!"

Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır. Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.

Kanatsız Kuşlar 31. Bölüm fragman

Kanatsız Kuşlar 30. Bölüm
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 18:49
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