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’in ilk tanıtımı çok konuşuldu!

Masum Değiliz ’in ilk tanıtımı çok konuşuldu!

Atv'nin önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacağı yeni dizisi 'in ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek ilginç senaryosuyla dikkat çekecek dizi, daha ilk fragmanıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı mesaj yağmuruna tutan izleyiciler, beğenilerini dile getirirken, Masum Değiliz'in tanıtımı internette çok konuşuldu.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Levent Türkan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay'ın yazdığı dizide, birbirinden ünlü isimler oynuyor. Uraz Kaygılaroğlu, , Aras Aydın, ve Sercan Badur'un başrolleri paylaştığı Masum Değiliz'in, atv'nin, 2018'e damgasını vuracak en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtiliyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 12:07
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