Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.
TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.
Diriliş Ertuğrul'da Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme
Etiketler: Diriliş Ertuğrul
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