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  1. Zirvenin 'Eşkıya'sı

'da Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme



Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'un dün akşam ekrana gelen bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 11:38
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