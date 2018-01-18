 ;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi!
  2. Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

'da fetih heyecanı başlıyor! 103. bölümde neler olacak?

Son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesen 103.bölüm fragmanı yayınlandı. Karacahisar Kalesi'ne düzenlenecek olan fetih için gün sayan Ertuğrul savaşı tamamen başlatır.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe 12:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar