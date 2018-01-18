Son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesen Diriliş Ertuğrul 103.bölüm fragmanı yayınlandı. Karacahisar Kalesi'ne düzenlenecek olan fetih için gün sayan Ertuğrul savaşı tamamen başlatır.
Son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesen Diriliş Ertuğrul 103.bölüm fragmanı yayınlandı. Karacahisar Kalesi'ne düzenlenecek olan fetih için gün sayan Ertuğrul savaşı tamamen başlatır.
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