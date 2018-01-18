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Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi bu akşam başlıyor

Mehmetçik Kut’ül Amare ilk bölümüyle TRT ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare'de neler yaşandı? Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla ilk bölüm gösteriminin yapıldığı dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Kut'ül Amare İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanır. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarısıyla sona erdi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 16:33
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