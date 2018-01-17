TRT1'in sevilen ve yurtdışında da büyük ilgi gören dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi 'Mehmetçik Kut'ül Amare', Osmanlı Devleti'nin 1916'da Irak'ın Kut şehrinde İngilizlere karşı kazandığı zaferi anlatacak.

Çekimleri İstanbul Riva'da kurulan dev platoda gerçekleştirilen dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.