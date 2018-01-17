 ;
Yol Durumu
  1. TURKUVAZ’a ödül yağmuru

İşte dizisinin dev oyuncu kadrosu

TRT1'in sevilen ve yurtdışında da büyük ilgi gören dizisi 'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi 'Mehmetçik Kut'ül Amare', Osmanlı Devleti'nin 1916'da Irak'ın Kut şehrinde İngilizlere karşı kazandığı zaferi anlatacak.

Çekimleri İstanbul Riva'da kurulan dev platoda gerçekleştirilen dizinin oyuncu kadrosunda , İsmail Ege Şaşmaz, , , Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, ve usta oyuncu yer alıyor.
Etiketler: , , , , , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 09:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
&#246;z.t. öz.t.

taninmamis yuzleri oynasaniz orjinal olurdu taninmis yuzler gizemliligi yok oluyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar