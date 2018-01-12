Muhteşem Bir Destan: Mehmetçik Kut'ül Amare

Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük zaferi olarak tarihe geçen ve İngilizlerin bozguna uğratıldığı Kut'ül Amare Kuşatması'nın hikayesi muhteşem bir diziyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosu, dekorları, kostümleri ve dönemin mimari diline uygun inşa edilen mekanlarıyla göz kamaştıracak 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisi bugüne kadar çekilen tarih dizileri arasında en detaylı prodüksiyon olma özelliğini taşıyor.



Dönem dizileriyle büyük bir başarı yakalayan TRT 1, efsane olacak yeni bir yapımla daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ve izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisi 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.







Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisinin çekimleri İstanbul Riva'da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor. İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.





Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti'nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri'nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet'in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.

OYUNCULARA ALTI AY ASKERİ EĞİTİM!

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl'daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldular.







İZLEYİCİNİN BUGÜNE KADAR GÖRMEDİĞİ BÜYÜKLÜKTE PRODÜKSİYON

Tanıtımları bugüne kadar sosyal medyada milyonlarca kez izlenen 'Mehmetçik Kut'ül Amare'nin, izleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon olduğunu ifade eden dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Dizimiz için Türkiye'nin en büyük film platosunu kurduk. Irak'taki Kut şehrini Türkiye'de neredeyse yeniden inşa ettik. Platomuz dışında İstanbul'daki tarihi mekanlarda, İzmir ve farklı illerde çekimler yaptık. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60 kişilik sanat ekibimiz projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince nüanslara kadar detaylı bir çalışma yürüttü." dedi.

GÖNÜLLERİNDE VATAN SEVGİSİNDEN BAŞKA SEVGİ BULUNMAYANLARIN HİKâYESİ

Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda, tek hayali devletin yeniden dirilişi olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan kahramanların çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacaklarını belirten Bozdağ "İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." dedi.











