atv dizilerine Güney Amerika’dan büyük ilgi

Son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalayan dizi endüstrisine yurtdışındaki ilgi büyüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten dizilerin başında NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Aşk ve Mavi ile Kırgın Çiçekler geliyor. Büyük bir özveriyle çekilen diziler Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü.
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