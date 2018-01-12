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atv dizilerine Güney Amerika’dan büyük ilgi

Türkiye’de “Dizi atv’de izlenir” sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

Son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalayan dizi endüstrisine yurtdışındaki ilgi büyüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten dizilerin başında NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ile geliyor. Büyük bir özveriyle çekilen diziler Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 12:48
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