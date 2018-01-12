Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar boyu hükümet değişiklikleri sırasında göreve gelen milli eğitim bakanlarına ilk talimatının "Dershaneleri kapatın" olduğunu belirterek, "Buna rağmen ailem edilmiş, bin bir hile ve hurda ile dershanelerin varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gaspetmiştir, geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır" dedi.





Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıldönümü etkinliği, üniversitenin Sultanahmet'te bulunan Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.





Rektör Arat, Azeri doktora öğrencisi Tunzala Mammadzade'nin, 3 yılda yaptığı 50 metre şeffaf ipek üzerine altın ve gümüş renkli boya ile nakşedilmiş Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.



