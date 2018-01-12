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bu akşam 20:00'de ATV'de

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi 48. bölümüyle bu akşam 20:00'de.

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Faysal ile işbirliği yaptın mı, yapmadın mı?"

Refika ve Fazıl'ın 50.evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır. Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.

Aşk ve Mavi 48. Bölüm fragman
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 19:44
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