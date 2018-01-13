Aşk ve Mavi 48. Bölüm fragman

"Faysal ile işbirliği yaptın mı, yapmadın mı?"
Refika ve Fazıl'ın 50.evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır. Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.
Aşk ve Mavi 48. Bölüm fragman12 Ocak 2018, Cuma
"Faysal ile işbirliği yaptın mı, yapmadın mı?"
- Aşk ve Mavi 49. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 48. Bölüm
- Aşk ve Mavi 47. Bölüm
- Aşk ve Mavi 47. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 46. Bölüm
- Aşk ve Mavi 46. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 45. Bölüm
- Aşk ve Mavi 45. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 44. Bölüm
- Aşk ve Mavi 44. Bölüm Fragmanı
- Aşk ve Mavi 44. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 43. Bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.