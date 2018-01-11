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'daki vurgusu Twitter'ı salladı

'in 'u fethinin müjdelendiği dizisinde, mesajı da gündeme oturdu.

Diriliş Ertuğruldaki Kızıl Elma vurgusu Twitterı salladı

'un 101. bölümünde , "Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın (şimdiki İznik) ve Constantine'nin de fetih yolunu açmış olacağız" şeklinde konuşur.

"HEDEFİMİZ KIZIL ELMA'DIR"
Türk beylerine yaptığı konuşmasına devam eden Ertuğrul Bey, "Eğer oraları fetih etmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki; neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla, Constantine'nin surlarına dayanıp şanlı islam sancağını o surlara dikecektir"

Karacahisar, Nikea, Constantine bize dar gelir. Hedefimiz 'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" sözleri, da çılgınlık başlattı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 07:37
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