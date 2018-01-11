



Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, ekrana gelen 101. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. İşte Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, bu akşam ekrana gelen 101. bölümüyle nefes kesti.

Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında, bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 102. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler de yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı" ve "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyicilerin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi.

İşte Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı;