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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20:00'de 'de

Salı akşamlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 87. bölümü ile bu akşam saat 20:00'de ekranlarında.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20:00de ATVde

"Çakırbeyli'nin olduğu yerde kan vardır!"

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 18:23
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