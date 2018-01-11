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  1. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı: Turgut Alp ölecek mi?

bu akşam 20:00'de 'de

Sevilen dizi 29. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlarında

Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00de ATVde

"Evimize dön Nefise!"

Nefise, Kemal'den gelen iş teklifini geçici olmak şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştır.

Muzaffer ise bu olay karşısında Kemal'in niyetini iyice anlar ve beklenmedik bir şekilde Kemal'in karşına dikilir. Talat'ın kurduğu yeni oyunda ise, hedefte Cemre vardır. Ahmet'in Cemre'yi etkilemesini ve Zeynep'i derinden yaralamasını ister.

Muzaffer çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olarak villada yaşayabileceklerini Nefise'ye söylediğinde, aşılmayan önemli bir engel yüzünden yeni bir çıkmaza girerler. Birlikte bunun da üstesinden gelebilecekler midir?

Diğer tarafta, Kemal de boş durmamaktadır ve Nefise'nin büyük sırrının peşindedir.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 18:31
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