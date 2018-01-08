 ;
Yol Durumu
  1. Yılbaşı yarışı
  2. Aşk ve Mavi 47. bölümde Ali ve Mavi konaktan ayrılıyor!

Tedavileri için öz annelerini arıyorlar

15 gün önce birbirlerini bulan iki kardeşin, hayat hikayesi bugün Esra Erol'da programına damgasını vurdu. Evlatlık verilen ve 15 gün önce birbirini Facebook’ta bulan 2001 doğumlu ile 1998 doğumlu kardeşler öz annelerini arıyor.

Tedavileri için öz annelerini arıyorlar

Farklı şehirlerde farklı ailelere evlatlık verilen iki çocuğun si Bedriye (Belgin) Benderli'yi bulmak zorunda olduklarını ifade ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

TEK HAYALİ ANNELERİNİ BULMAK
Hastalıklarıyla ilgili kısa bilgiler veren Esra Erol" İç organlarda kılcal damar çatlaması ve böbrek rahatsızlığı olan iki kardeşin iç organlarında ki damarlar patlıyor ve sürekli kan takviyesi gerekiyor. Çok yaygın bir hastalık değil. Ama uzmanlar eğer anne sağlıklıysa ondan hücre alınıp tedavi bir ihtimal bu şekilde sağlanabiliyor" diyerek arkalarında olduğunu ifade etti.

"KAYBEDECEK ÇOK ZAMANIM KALMADI"
Tedavi için öz annesini arayan , "Benden sonra doğan kardeşimin kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bu hastalık özellikle kız çocuklarında görülüyormuş, kardeşimde de bu rahatsızlık varsa ve bir yerlerde öldüyse o çocuk, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyecek. Onu kurtaramadı belki, çıksın bizim canımızı kurtarsın. Benim kaybedecek çok zamanım kalmadı. Biyolojik Annemin sevgisine ihtiyacımız yok ama doğurduğu çocuğun peşinde düşüp 3 tüp kanı esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Sesimizi duysun, bir an önce bizi sağlığımıza kavuştursun. Geç kalmadan gelsin" diye konuştu

"18-50 YAŞ ARASI HERKESİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ"
Senin vasıtanla buradan duyurularımızı yapalım diyen Esra Erol "Sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz "18-50 yaş arası herkesi kan bağışına davet ediyoruz." dedi. Ve sonuna kadar arkalarında olduğunu belirtti.
Etiketler: , , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 23:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar