Tedavileri için öz annelerini arıyorlar

Farklı şehirlerde farklı ailelere evlatlık verilen iki çocuğun biyolojik annesi Bedriye (Belgin) Benderli'yi bulmak zorunda olduklarını ifade ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

TEK HAYALİ ANNELERİNİ BULMAK

Hastalıklarıyla ilgili kısa bilgiler veren Esra Erol" İç organlarda kılcal damar çatlaması ve böbrek rahatsızlığı olan iki kardeşin iç organlarında ki damarlar patlıyor ve sürekli kan takviyesi gerekiyor. Çok yaygın bir hastalık değil. Ama uzmanlar eğer anne sağlıklıysa ondan hücre alınıp tedavi bir ihtimal bu şekilde sağlanabiliyor" diyerek arkalarında olduğunu ifade etti.





"KAYBEDECEK ÇOK ZAMANIM KALMADI"

Tedavi için öz annesini arayan Esra Fermanlı, "Benden sonra doğan kardeşimin kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bu hastalık özellikle kız çocuklarında görülüyormuş, kardeşimde de bu rahatsızlık varsa ve bir yerlerde öldüyse o çocuk, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyecek. Onu kurtaramadı belki, çıksın bizim canımızı kurtarsın. Benim kaybedecek çok zamanım kalmadı. Biyolojik Annemin sevgisine ihtiyacımız yok ama doğurduğu çocuğun peşinde düşüp 3 tüp kanı esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Sesimizi duysun, bir an önce bizi sağlığımıza kavuştursun. Geç kalmadan gelsin" diye konuştu

"18-50 YAŞ ARASI HERKESİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ"

Senin vasıtanla buradan duyurularımızı yapalım diyen Esra Erol "Sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz "18-50 yaş arası herkesi kan bağışına davet ediyoruz." dedi. Ve sonuna kadar arkalarında olduğunu belirtti.