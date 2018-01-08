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Yol Durumu
  1. 27 yaşındaki Sabrina Dartois'a DNA müjdesi!

bu akşam saat 20:00'de 'de

'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Ben bunu yapamam!"

Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 19:02
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