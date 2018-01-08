27 yaşındaki Sabrina Dartois, Fransa'dan öz babası Sefai Kaya'yı aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Afrika ülkesi Cubiti'de doğan kadın hiç görmediği ve evli olan Sefai Kaya'yı bulmak istiyordu. Müge Anlı müjdeli haberi hemen verdi. Telefonla bağlanan Sefai Kaya, DNA testi sonucuna göre Sabrina'yı kabul edeceğini açıkladı.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün Afrika'da doğup Fransa'da yaşayan ve Türk babasını arayan Sabrina Dartois konuk oldu.





27 yaşındaki Sabrina Fransa'nın Nice şehrinde yaşıyordu. Sürekli olarak gittiği marketin sahiplerinin Türk olduğunu öğrenince kendisinin de Türk olduğunu söyledi. Ailesinin kökenini sorduklarında ise babasının Türk olduğunu fakat onu hiç tanımadığını anlattı. Birkaç gün sonrada marketin sahibi olan Türk arkadaşlarına babasını bulma konusunda yardım edip edemeyeceklerini sordu. Marketin sahibi Öznur ona Müge Anlı'dan ve programından bahsetti. Bugün ise birlikte Fransa'dan yayına gelerek babasını aramak istediğini söyledi. Sabrina'nın annesi Mumina Ahmet Ali, Afrika kıtasında yer alan Cibuti ülkesinin vatandaşıydı. Biyolojik baba olarak bilinen Sefai Kaya ise 1989 yılında inşaat işinde çalışmak için gitti. Burada bulunduğu süreç içinde (1,5 yıl) Sefai Kaya ve Mumina'nın birliktelikleri oldu. Ve daha sonra Sefai Kaya söylenilenlere göre Mumina'nın komşusu tarafından polise şikâyet edildi. Çünkü Sefai Kaya Türkiye'de zaten evliydi ve bir de çocuğu vardı.







Bu şikâyet üzerine Sefai Kaya sınır edilerek Türkiye'ye geri döndü. Sınır dışı edilirken bir takım belgeleri Mumina'nın evinde kaldı. Bu belgelerin arasında Sefai Kaya'nın nüfus cüzdanı da vardı. Bilgilerinde doğum yeri ve tarihi 1959 Kırşehir yazıyordu. Mumina okuma yazma bilmediği için okuyamıyordu. Bir komşusu ona evli olduğunu ve hatta belgeler arasında bir de çocuk fotoğrafı bulduğunu söyledi. Sefai Kaya sınır dışı edildi fakat bundan birkaç ay sonra da Mumina hamile olduğunu fark etti ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sabrina, yıllar sonra bu bilgilerle babası olarak düşündüğü kişiye ulaştı fakat söylediğine göre karşı taraftan istediği yanıtı alamadı, yanlış kişiyi aradığını, kendisinin bu durumlarla ilgisi olmadığı yanıtını aldı.





Bugün ise yayına gelen Sabrina'ya müjdeli haber Türkiye'den geldi. Babası olduğu düşünülen Sefai Kaya canlı yayına bağlandı ve DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Eğer çıkan sonuçta Sabrina benim kızımsa onu kucaklamaya hazırım dedi. Yaşanan bu sıcak gelişmeler Sabrina'yı hem şaşırttı hem de hüzünlendirdi. Müge Anlı'da yıllardır babasını arayan Sabrina'yı daha fazla bekletmek istemediğini söyleyerek yarınki canlı yayına Sefai Kaya'yı da davet etti ve DNA testini yaptıracağını söyledi.