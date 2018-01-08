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  1. Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı

EDHO 87. bölümüyle nefesleri kesecek

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 10:15
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