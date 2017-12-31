Kırgın Çiçekler'den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar'dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi'den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet'in Gözyaşları'ndan ise Almila Ada ve Berk Atan yarışacak. Ünlülerin kazandıkları ödüller ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceye neşe katacak.
Yılbaşı yarışı
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı akşamı özel bölümüyle saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Birçok ünlü ismin konuk olacağı yarışmada kazanılan ödüller ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.
Kırgın Çiçekler'den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar'dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi'den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet'in Gözyaşları'ndan ise Almila Ada ve Berk Atan yarışacak. Ünlülerin kazandıkları ödüller ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceye neşe katacak.
Etiketler: Murat Yıldırım , Oktay Kaynarca , Deniz Çakır , Kibariye , yılbaşı , Kim Milyoner Olmak İster
- 31 Aralık 2017, Pazar
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