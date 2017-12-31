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  1. Bahtiyar Ölmez bu akşam saat 20:00'de ATV'de

yarışı

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı "" akşamı özel bölümüyle saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Birçok ünlü ismin konuk olacağı yarışmada kazanılan ödüller ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.

Yılbaşı yarışı
ATV'nin fenomen yarışma programı, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Ünlü oyuncu ve sunucu 'ın üstlendiği , özel bölüm hazırladı. Programa, atv'nin sevilen dizi oyuncuları katılacak.





Kırgın Çiçekler'den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar'dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi'den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet'in Gözyaşları'ndan ise Almila Ada ve Berk Atan yarışacak. Ünlülerin kazandıkları ödüller ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceye neşe katacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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