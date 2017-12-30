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  1. Cennet'in Gözyaşları bu akşam 20:00'de ATV'de
  2. Bahtiyar Ölmez 7. Bölümde neler olacak?

bu akşam saat 20:00'de 'de

'nin sevilen dizisi nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında

Bahtiyar Ölmez bu akşam saat 20:00de ATVde

"Rıfat Baba, Çağla'nın babasını vurdu!"

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 18:24
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