Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölümü 101. bölüm bu hafta yayınlamayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber
TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına üzecek haber geldi.
Etiketler: Diriliş Ertuğrul , TRT , 10 Ocak
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