“Sen Anlat Karadeniz” ekibinden pastalı kutlama

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı atv'nin yeni yılda merakla beklenen dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in çekimleri tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Yeni yıla çalışarak girecek olan dizi ekibi, hem yeni yılı hem de dizinin başlangıcını pasta eşliğinde kutladı.

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.





Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

"Sen Anlat Karadeniz" Ocak ayında atv ekranlarında yer alacak.



