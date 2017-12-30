



Gelenek bozulmadı!

2016'nın birincisi atv, 2017'nin de birincisi oldu!

atv ARALIK AYINDA DA BİRİNCİ!

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Aralık ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 Kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak 2017'yi birincilikle kapattı.





Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Aralık ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016 yılında olduğu gibi 2017'yi de birincilikle bitirerek zirvedeki yerini korudu.





"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. atv'yi, ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok çok detay ile özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, yetimhanede ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi Kırgın Çiçekler, yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin efsane bir oyuncu kadrosuyla ekrana aktarılan hikâyesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ve çocukları için her türlü fedakârlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsünün anlatıldığı Kanatsız Kuşlar, gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin hikâyesi Aşk ve Mavi, bir kadının, bir annenin sırlarla dolu geçmişi; hiç kopmayan kördüğüm haline gelen bağların, gerçek aşkın hikâyesi olan Cennet'in Gözyaşları, hiçbir şeyin benzeri kendisi değildir sloganıyla yola çıkan ve mezarcı Bahtiyar'ın istemeden silah kaçakçısı Rıfat Çakar'ın yerine geçmek zorunda kaldığında başına gelen trajikomik olayları eğlenceli bir dille anlatan Bahtiyar Ölmez ve Ziraat Türkiye Kupası maçları birinciliğe taşıdı.





İzleyiciyi ekran başına kilitleyen kanal, "Dizi atv'de izlenir" sloganını bu yıl da yineledi! Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni yılda da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek…





















