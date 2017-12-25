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Kırgın Çiçekler 103. Bölümde neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek...

Kırgın Çiçekler 103. Bölümde neler olacak?


Kırgın Çiçekler 103. Bölümde neler olacak?

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 17:42
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