



TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizi için hazırlıkların tamamlandığını, dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Bozdağ, Selçuklu Belediyesince düzenlenen "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.