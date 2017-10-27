Atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kanatsız Kuşlar, geçtiğimiz akşam yayınlanan 19. bölümüyle Tüm Kişiler izlenme kategorisinde ilk 100 program arasında zirveye yerleşti. Kanatsız Kuşlar'ın 19. bölümüne Alper Ketenci'nin yeniden yorumladığı "Konuşsana Bir Tanem" adlı şarkı damga vurdu.

Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin 19. bölümü Tüm Kişiler'de %6,28 izlenme oranı ve %15,92 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.





Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.



Kanatsız Kuşlar 20. Bölümde neler olacak?











