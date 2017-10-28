Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır. Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır. Muzaffer'in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır. Bu karar, Muzaffer'i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer'in annesine kötü davrandığının farkına varır. Öfkelenerek, Muzaffer'le yüzleşmek üzere şirketi basar. Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.
Kanatsız Kuşlar 19. Bölüm27 Ekim 2017, Cuma
- Kanatsız Kuşlar 20. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlarda geceye damga vuran şarkı!
- Ceylan nikahı bastı!
- Biz Zeynep ile bugün evleniyoruz!
- Artık gözümün önünde olmanı istiyorum...
- Ben Ahmet ile evleneceğim...
- Nefise köşeye sıkışıyor!
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
- Kanatsız Kuşlar 19. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 18. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 18. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 17. Bölüm
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